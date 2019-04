Meteo Sicilia

Nuvole e sole in Sicilia per la giornata di domani. Temperature minime in lieve aumento, con valori medi di 10 gradi; massime stabili, con punte di 19-20 gradi.

Venti deboli settentrionali in rotazione a orientali; molto deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. Basso Tirreno poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da poco mosso a mosso.