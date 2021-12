Il racconto della celebre coppia

Anche Fedez e Chiara Ferragni, come molti milanesi, sono scesi in strada, spaventati dal terremoto con epicentro in provincia di Bergamo.

In una storia su Instagram, il rapper, riprendendosi sotto il suo palazzo in zona CityLife, nel capoluogo lombardo, dice “sta parlando di noi”, facendo riferimento a un articolo che racconta che molti cittadini sono usciti dalle loro abitazioni per la scossa. Chiara Ferragni ha commentato così: “Paura, raga”.

L’imprenditrice e social influencer ha raccontato: “Ho sentito questa mega mega scossa e c’era anche Fede in casa, allora siamo corsi giù, i bimbi erano dai nonni, mai sentita una cosa del genere a Milano”. In sovrimpressione, nel video condiviso in una storia su Instatram, la scritta ‘Ansia’.

Sul terremoto è intervenuto sui social anche Matteo Salvini, leader della Lega: “Terremoto fra Bergamo e Milano, per ora tanta paura ma nessun ferito e nessun danno, grazie a Dio”.

Il sisma, di magnitudo 4.4, è stato avvertito alle ore 11.34 in tutta la Lombardia e ha avuto l’epicentro, secondo i primi rilevamenti dell’INGV, a due chilometri da Bonate Sotto in provincia di Bergamo.