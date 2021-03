La rivelazione del Segretario di Stato per la vaccinazione

Il Regno Unito starebbe pensando alla somministrazione di una terza dose di vaccino contro il Covid-19 da settembre per rafforzare l’immunità se nuove varianti di coronavirus dovessero diffondersi entro quel mese.

Così Nadhim Zahawi, Segretario di Stato per la vaccinazione, in un’intervista rilasciata a The Telegraph. Zahawi ha spiegato che gli over 70 e il personale sanitario in prima linea avrebbero la priorità per quell’iniezione supplementare. «La data più probabile è settembre», ha aggiunto Zahawi, incaricato di supervisionare un programma di vaccinazione che ha già somministrato almeno una prima dose del vaccino a oltre 29 milioni di persone.

Nel Regno Unito, per ora, sono stati utilizzati i vaccini di AstraZeneca e di Pfizer-BioNTech ma il Segretario di Stato ha affermato che si aspetta di avere a disposizione fino a otto farmaci approvati per l’autunno. Ad esempio, già dal prossimo mese, dovrebbe essere disponibile anche il vaccino di Moderna. «Comunque si comporti il ​​virus, saremo preparati», ha detto Zahawi.

Intanto, con i tassi di vaccinazione anti Covid-19 che superano quelli dell’Unione Europea, il primo ministro Boris Johnson sta allentando il messaggio di «restare a casa». Da lunedì in Inghilterra ci si potrà incontrare in gruppi di sei all’aperto e potranno riprendere gli sport sempre all’aria aperta come basket, tennis e golf. Le altre parti del Regno Unito – Scozia, Galles e Irlanda del Nord – stanno adottando misure molto simili.