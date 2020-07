È successo in Texas (USA)

Mentre in Italia, dove i casi di coronavirus sono in netta diminuzione ma i virologi litigano tra di loro sull’attuale pericolosità o meno del Sars-CoV-2, negli Stati Uniti d’America è stato toccato un nuovo record giornalieri di contati: 46mila infezioni.

I casi, nel dettaglio, continuano a crescere a livello esponenziale in otto Stati, compresi California e Texas dove, nella giornata di ieri, sono stati registrati rispettivamente 8mila e 7mila contagi.

Purtroppo, aumentano anche i decessi che riguardano soprattutto i soggetti di età superiore ai 65 anni (anche se negli USA i giovani rappresentano una parte sostanziale degli infetti).

È questo il triste caso, come riportato su Today.com, di una coppia di anziani del Texas dove 6mila persone sono ricoverate in ospedale con il Covid-19. Si chiamavano Curtis e Betty Tarpley ed erano ricoverati all’Harris Methodist Hospital di Fort Worth dove sono morti il 18 giugno scorso a meno di un’ora l’uno dall’altro. La coppia era sposata da 53 anni e nei loro ultimi momenti marito e moglie si sono tenuti per mano.

Il figlio Tim Tarpley alla stampa locale ha raccontato: «Se ne sono andati quasi allo stesso momento, così nessuno è stato addolorato per la scomparsa dell’altro».

Betty Tarpley, 80 anni, ha mostrato i sintomi della malattia prima del marito 79enne. Sono stati portati in ospedale dal figlio: «È stato triste. Sono entrati al Pronto Soccorso e non li ho potuti vedere più».

Tim ha potuto comunicare con la madre prima del decesso grazie alle infermiere: «Le ho fatto sapere che è stata una mamma fantastica ma ora sarà un angelo migliore».

Nel Texas lunedì scorso, 29 giugno, sono stati segnalati quasi 4.300 nuovi casi di Covid-19. I morti, in totale, hanno toccato quota 2.400.