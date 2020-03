Quel gol assegnato alla squadra ospite lo ha mandato letteralmente in bestia. Così, è salito sulla sua auto e ha fatto…invasione di campo, provando a investire l’arbitro e, poi, anche i giocatori seduti sulle panchine del campetto dove si giocava la partita.

E’ successo in Sud Africa, a Brits, vicino a Pretoria,durante una partita tra Luka Ball Controller e Polokwane City Rovers nella ABC Motsepe League, un campionato semidilettantistico. L’impianto non è altro che un campo da gioco senza tribune e recinzioni, con le auto degli spettatori parcheggiate vicino al prato.

Dopo il gol del raddoppio del Polokwane, che aveva portato il risultato sull’1-2, il tifoso è entrato in campo alla guida di una BMW; prima ha puntato l’arbitro, poi ha cambiato direzione e ha provato a investire i giocatori seduti attorno alla panchina dei Rovers.

La partita è stata sospesa, nonostante i tentativi di riprendere il gioco perché ogni volta l’uomo minacciava di rientrare in campo. La polizia sudafricana sta indagando per identificare e arrestare l’uomo.

Intanto il sindacato dei giocatori del Sud Africa si è detto scioccato e ha auspicato che si faccia di tutto perché episodi del genere non si ripetano mai più.

‘We as #SAFPU are shocked to have witnessed such barbaric behavior. There is no place for it in football. We will be meeting in earnest with @SAFA_net to resolve.’ Sec. Gen Nhlanhla Shabalala on #ABCMotsepeLeague incident over the weekend. pic.twitter.com/vSXVs5GyNB

— South African Football Players Union (@SAFPU_Official) February 24, 2020