È successo a Torre del Greco

A Torre del Greco, nel Napoletano, nel quartiere Leopardi, un ragazzo di 19 anni è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in una rissa sfociata in un accoltellamento. È successo ieri sera, domenica 10 aprile.

La vittima, Giovanni Guarino, è stata raggiunta da una coltellata al cuore, mentre l’amico e coetaneo che era con lui è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maresca e non sarebbe in pericolo di vita.

Sono stati fermati gli gli altri protagonisti della rissa, due giovani minorenni di Torre Annunziata. A causare la lite sarebbero stati futili motivi legati ad una festa in corso in un’area dove da alcuni giorni sono montate alcune giostre private.

La rissa è avvenuta poco prima delle 23, in un’area parcheggio. Il 18enne è stato raggiunto da 7 fendenti. Indagano i poliziotti del Commissariato di Torre del Greco e della Squadra mobile di Napoli. Sul posto non sono state rinvenute armi.

Si è appreso che all’esterno dell’ospedale Maresca di Torre del Greco, si sono riuniti un’ottantina tra parenti e amici dei feriti. Nella concitazione del momento sono state danneggiate una parete di cartongesso e alcune vetrate di porte. Non si sono registrate aggressioni al personale medico o di vigilanza.