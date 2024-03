A Boston, Richard ‘Rick’ Slayman, che lavora come supervisore per il dipartimento dei trasporti dello stato, ha affrontato per anni le sfide poste dal diabete e dall’ipertensione, essendo paziente del Massachusetts General Hospital per più di un decennio.

Dopo aver sperimentato l’insufficienza renale, il 62enne è stato sottoposto a dialisi per sette anni, fino a ricevere un trapianto di rene umano nel 2018. Sfortunatamente, anche questo organo trapiantato ha iniziato a collassare, sviluppando ulteriori complicazioni. Di conseguenza, Slayman è tornato alla dialisi nel 2023 e ha incontrato serie difficoltà a causa di complicanze vascolari, che hanno portato a frequenti ricoveri ospedalieri. Infine, di nuovo in lista d’attesa per un altro organo.

Poi, il nefrologo dell’ospedale statunitense Winfred Williams ha proposto a a Slayman di ricevere un rene di maiale e, dopo molte domande, il paziente ha deciso di acconsentire.

I medici adesso continueranno a monitorarlo per eventuali segni di rigetto.