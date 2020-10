Come si sta curando la malattia che ha colpito il presidente degli USA

Donald Trump è stato ricoverato dopo la diagnosi di Covid-19.

è stato ricoverato dopo la diagnosi di Covid-19. Al presidente degli Stati Uniti d’America è stato somministrato un cocktail di anticorpi .

. Il Regeneron è un farmaco sperimentale.

Il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, ha ricevuto un farmaco sperimentale dopo la scoperta della positività al Covid-19. Ne ha dato notizia ieri, venerdì 2 ottobre, la Casa Bianca.

In un memorandum il dott. Sean Conley, medico di Trump, ha scritto: «Come misura precauzionale, ha ricevuto una singola dose da 8 grammi di Regeneron, ‘cocktail’ di anticorpi policlonali. Ha completato la somministrazione senza incidenti».

IL COCKTAIL DI FARMACI PER TRUMP

Come riportato sul sito della NBC, il cocktail di farmaci è una combinazione di due cosiddetti anticorpi monoclonali. Il trattamento ha lo scopo di fornire al sistema immunitario una spinta temporanea ma immediata per combattere il coronavirus.

Gli anticorpi monoclonali – o, in questo caso, policlonali, perché ce ne sono due nel cocktail – vengono prodotti in laboratorio per imitare gli anticorpi naturali del corpo. Gli anticorpi agiscono tramite il riconoscimento di germi specifici, in questo caso il SARS-CoV-2, il virus che causa il Covid-19, e sfruttando il sistema immunitario per combatterli.

La terapia, sebbene ancora non sia stata dimostrata, è considerata dagli esperti una delle opzioni di trattamento più promettenti per la malattia. Nel caso specifico del Regeneron, la Food and Drug Administration (FDA) consente l’accesso ai farmaci sperimentali al di fuori degli studi clinici per i pazienti con condizioni potenzialmente letali o malattie gravi.

IL PARERE DI UN ESPERTO

Il trattamento è in fase di studio come potenziale cura e prevenzione della malattia nelle persone contagiate. La compagnia farmaceutica ha affermato che le prime prove degli studi suggeriscono che il trattamento sembra essere promettente nei pazienti con una malattia da lieve a moderata.

Todd Rice, professore associato di medicina presso il Vanderbilt University Medical Center di Nashville (Tennessee), ha affermato: «Ha diminuito la carica virale e ha risolto i sintomi velocemente». Da sottolineare che Rice non è coinvolto negli studi clinici del Regeneron.

Trump, come sostengono varie fonti, soffre di sintomi lievi, tra cui l’affaticamento e la febbre ma di basso grado. Come misura precauzionale, il presidente è stato ricoverato al Walter Reed National Military Medical Center.