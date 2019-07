nella prossima stagione i rossoblu protagonisti nel campionato di lega pro

Nuovo ingresso nello staff della US Vibonese Calcio in vista della prossima stagione che vedrà protagonisti i rosso blu nel campionato di Lega Pro. La società annuncia l’ingresso in squadra di Daniele Cipollina che ricoprirà il ruolo di direttore commerciale e comunicazione.

Con questa addizione, la US Vibonese calcio certifica la volontà di lavorare sullo sviluppo, sul miglioramento dell’immagine comunicativa e su un nuovo approccio verso partner e realtà non solo territoriali.

La società di comunicazione Adv Maiora gestirà tutte le attività di sponsorizzazioni e l’aspetto commerciale, con l’obiettivo di rispondere con competenza e determinazione alle nuove esigenze del mercato, creando opportune sinergie per migliorarne i risultati.

Attraverso percorsi di ricerca innovativi, uniti a metodo e professionalità, Adv Maiora dimostra un’alta versatilità d’impiego dei supporti della comunicazione, soprattutto nel campo dello sponsoring per manifestazioni di alto profilo, ponendosi sul mercato come un utile strumento di crescita tanto per piccole quanto per grandi aziende.