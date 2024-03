In Germania

In un caso eccezionale, un signore tedesco di 62 anni è diventato noto per essersi sottoposto alla vaccinazione contro il Covid-19 ben 217 volte nel corso di 29 mesi, nonostante le raccomandazioni mediche contrarie.

Questo singolare evento è stato dettagliatamente esposto su The Lancet Infectious Diseases e successivamente diffuso da BBC.

L’individuo si è procurato e ha somministrato a se stesso le dosi di vaccino in maniera privata, e sorprendentemente non ha manifestato alcuna conseguenza avversa, come riferito dagli studiosi dell’Università di Erlangen-Norimberga che hanno esaminato la questione.

“Siamo venuti a conoscenza di questo caso attraverso i media”, ha comunicato il Dr. Kilian Schober, appartenente al dipartimento di microbiologia dell’ateneo. “Abbiamo dunque preso contatto con lui per proporre una serie di test a Erlangen, ai quali si è mostrato molto interessato a partecipare”.

Non si sa perché l’uomo abbia deciso di farlo.