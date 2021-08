Lo studio dell'ospedale pediatrico Bambino di Gesù di Roma

Uno studio condotto dall’ospedale pediatrico Bambino di Gesù di Roma ha mostrato che su 2.900 vaccinati se ne sono infettati circa solo 40, ovvero l’1,5%.

Carlo Federico Perno, direttore della Microbiologia e Virologia al Bambino Gesù, al Corriere della Sera ha spiegato che «stiamo osservando che in questo 1,5% di vaccinati la presenza del virus rimane confinata al naso e rinofaringe (il retro del naso), mentre i polmoni sono liberi. Questo avviene perché, dopo il vaccino, nei polmoni sono già presenti le difese contro Sars-CoV-2, mentre nel naso no».

L’esperto ha anche aggiunto che la reazione immunitaria nei vaccinati è veloce anche nel naso. Infatti, nel giro di 2 – 3 giorni, gli anticorpi abbattono la carica virale fino a eliminare il coronavirus.

Il vaccinato, inoltre, come dimostra dai numeri, si ammala molto meno e sviluppa solo rararamente i sintomi gravi del Covid-19. Per di più, i vaccinati si negativizzano in maniera molto più veloce rispetto ai non vaccinati. Come conseguenza, il tempo per infettare qualcuno che non è vaccinato non supera le 72 ore perché poi il virus viene annullato definitivamente dall’ospite.

A proposito di ciò, Massimo Andreoni, direttore di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma, ha affermato che «la percezione che si ha è che i soggetti vaccinati abbiano una negativizzazione più rapida rispetto ai non vaccinati e questo potrebbe indicare che il periodo di contagiosità sia inferiore. Il vaccinato tende ad ammalarsi meno di Covid e sappiamo che un paziente tende a essere contagioso più a lungo rispetto a un soggetto che si infetta semplicemente, come appunto un vaccinato che si può infettare ma non sviluppa malattia grave».