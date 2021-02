Le parole del virologo dell'ospedale Galeazzi di Milano

Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano, intervenuto a Omnibus, su La7, ha affermato: «I vaccini anti-Covid vanno tutti bene, anche se sono fatti con modalità e approcci diversi. L’importante è vaccinarsi e volerlo fare».

L’esperto ha spiegato che i vaccini «hanno caratteristiche assolutamente comparabili. Rimane solo su AstraZeneca la necessità di avere ulteriori informazioni sulla possibilità d’uso in tutte le fasce d’età. Perché con la giusta trasparenza e attenzione, l’Ema ha individuato la necessità di approfondire studi su soggetti più anziani per confermarne l’utilizzo».

A proposito sempre del farmaco di Astrazeneca, Pregliaco ha detto: «è a bassissimo costo e molto maneggevole, quindi sarà uno strumento per la vaccinazione di massa, per la facilità della gestione. Anche se i dati di efficacia sono minori rispetto agli altri sono comunque compatibili con l’utizzabilità».

Poi, commentando l’idea di Walter Ricciardi di dare l’incarico a Giulio Bertolaso di gestire la campagna di vaccinazione, Pregliasco ha affermato: «C’è l’esigenza di una pianificazione della campagna vaccinale con i metodi della Protezione civile. Con un’azione sistematica e capillare che sfrutti tutto: le strutture ospedaliere, quelle territoriali, ma anche un’organizzazione che coinvolga l’esercito».

Infine, per Pregliasco «è fondamentale in una fase come questa un governo che decida e che abbia un’autorevolezza per dare indicazioni e accompagnare i cittadino rispetto ad un’attenzione che tutti dobbiamo avere, perché la luce è ancora lontana. E non è il momento di allentare».