L'anticipazione del Corriere della Sera

Mancano pochi giorni e non ci sarà più il limite d’età per prenotare la vaccinazione contro il Covid-19.

Come anticipato dal Corriere della Sera, infatti, sarebbe già pronta la circolare che stabilisce il giorno in cui si potranno vaccinare anche gli under 40, ovvero da giovedì 10 giugno.

Insomma, da qualche giorno scatterà il ‘liberi tutti’ e le vaccinazioni potranno farsi anche nelle farmacie, nelle aziende e nei vari hub vaccinali. In alcune Regioni, però, è già possibile vaccinarsi per gli over 30, ad esempio in Lombardia, mentre il Lazio ha annunciato che vaccinerà i maturandi.

A proposito della campagna di vaccinazione, intervenuto a DiMartedì, il talk show politico condotto su La7 da Giovanni Floris, il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza Covid-19, ha affermato che «sugli over 80, che è la categoria più a rischio, abbiamo vaccinato oltre il 90%, ne mancano all’appello 460mila. Per gli over 70 siamo all’80% e ne mancano 1,2 milioni, sugli over 60 siamo a oltre il 65% e ne ne mancano all’appello 2,6 milioni, considerando la platea calcolata sulla tessera sanitaria. . Adesso dobbiamo terminare queste classi andando a intercettarle in una maniera più proattiva rispetto a quello che è stato fatto finora».

Invece, a proposito dei vaccini per la fascia d’età 12 – 15 anni, il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ospite ad Agorà, su Rai 3, ha affermato che «speriamo che domani ci diano il via», facendo riferimento all’EMA che si pronuncierà sul vaccino di Pfizer per quella fascia d’età.

«La scuola è centrale per la vita quotidiana delle persone», ha aggiunto il ministro.