Un nuovo vaccino contro il Covid-19 è efficace all’86% contro la variante britannica e al 96% nel prevenire i casi causati dal ceppo originale del coronavirus.

Si tratta del Novavax, di cui il Regno Unito si è già assicurato 60 milioni di dosi, che, secondo quanto riportato su ITV.com, offre un protezione del 100% contro i sintomi gravi dell’infezione, compresi i ricoveri e i decessi, stando a uno studio di fase tre che ha coinvolto oltre 15mila partecipanti di età compresa tra i 18 e gli 84 anni, con il 27% di eta superiore ai 65.

Nel dettaglio, nei partecipanti di età pari o superiore ai 65 anni, sono stati osservati 10 casi di Covid-19, con il 90% che si è verificato nel gruppo placebo, ovvero quello che non ha ricevuto il vaccino.

In uno studio più piccolo, condotto in Sud Africa, dove una variante più contagiosa è circolante in maniera diffusa, il vaccino Novavax è risultato efficace al 55% ma prevedendo completamente la gravità dei sintomi. Novavax utilizzerà questi dati per sottoporli all’approvazione del farmaco in tutto il mondo.

Stanley Erck, presidente e amministratore delegato di Novavax, ha dichiarato: «Siamo molto incoraggiati dai dati che mostrano che il NVX-CoV2373 non solo ha fornito una protezione completa contro le forme più gravi della malattia ma ha anche ridotto drasticamente le malattie lievi e moderate in entrambi gli studi».