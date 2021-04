Cosa dice un nuovo studio

Secondo uno studio pubblicato ieri, mercoledì 28 aprile, dai Centers for Disease Control and Prevention statunitensi (CDC), i vaccini Pfizer – BioNTech e Moderna contro il coronavirus sono efficaci al 94% nel prevenire il ricovero degli adulti completamente vaccinati di età pari o superiore a 65 anni. Ne dà notizia il New York Times.

I risultati, che sono coerenti con quelli degli studi clinici, sono la prima prova reale proveniente dagli Stati Uniti secondo cui i vaccini proteggono dal Covid-19 grave.

Gli anziani, si sa, sono a più alto rischio di ospedalizzazione e morte a causa dell’infezione. Secondo un database del New York Times, più di 573mila persone sono morte negli USA a causa del virus e, a partire da mercoledì, 142,7 milioni di persone hanno ricevuto almeno una dose di uno dei tre vaccini autorizzati.

Rochelle Walensk, direttrice della CDC, ha affermato: «Questi risultati sono incoraggianti e benvenuti per i due terzi delle persone di età pari o superiore a 65 anni che sono già completamente vaccinate. I vaccini anti Covid-19 sono altamente efficaci e questi risultati del mondo reale confermano i benefici osservati negli studi clinici, prevenendo i ricoveri tra i più vulnerabili».

Lo studio si basa sui dati di 417 pazienti che sono stati ricoverati in 24 ospedali in 14 Stati tra il 1° gennaio e il 26 marzo. Circa la metà aveva 75 anni o più.