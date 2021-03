La nota dell'azienda farmaceutica statunitense

Johnson&Johnson ha confermato l’impegno di fornire 200 milioni di dosi di vaccino entro il 2021.

ha confermato l’impegno di fornire entro il 2021. Johnson&Johnson è anche al lavoro per accelerare la produzione delle dosi e attivare i siti.

Johnson&Johnson, azienda farmaceutica statunitense, in attesa di ricevere l’autorizzazione da parte dell’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), in una nota ha comunicato che «in linea con gli accordi stabiliti con la Commissione europea» «conferma l’impegno a fornire 200 milioni di dosi del candidato vaccino Janssen COVID-19 entro il 2021 (che è monodose, n.d.r.), a partire dal secondo trimestre».

Johnson&Johnson ha sottolineato che «si impegna a rendere disponibile il suo vaccino COVID-19 senza scopo di lucro per l’uso emergenziale».

L’azienda ha poi affermato che «stiamo lavorando con i nostri partner, autorità regolatorie e governi per accelerare tutte le fasi del processo di produzione dei vaccini e per attivare i nostri siti di produzione non appena lo consentano le approvazioni delle autorit sanitarie. I nostri attuali piani di produzione ci consentono di raggiungere un tasso di un miliardo di dosi all’anno entro la fine del 2021».

Prima della nota dell’azienda, stando a quanto riportato dall’agenzia Reuteurs, riprendendo fonti UE, Johnson&Johnson avrebbe comunicato all’Unione Europea di avere problemi di approvvigionamento che potrebbero complicare i piani per fornire 55 milioni di dosi del suo vaccino contro il coronavirus nel secondo trimestre dell’anno.