La nota della struttura commissariale

La struttura del Generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l’emergenza Coronavirus, ha reso noto che, in seguito alla recente approvazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) “sull’utilizzo del vaccino per la fascia di età 5-11 anni”, ha programmato “la distribuzione a dicembre di 1,5 milioni di dosi pediatriche di vaccino mRna-Pfizer. Le dosi rappresentano una prima tranche che sarà poi integrata a gennaio e saranno rese disponibili a partire dal 15 dicembre, in modo che tutte le strutture vaccinali delle Regioni e Province autonome, saranno in grado di procedere alla vaccinazione dei bambini a partire dal giorno 16 dicembre”.

Ieri, infatti, l’AIFA ha approvato il vaccino anti Covid-19 per bambini da 5 a 11 anni con un terzo del dosaggio di Pfizer. La seconda dose sarà somministrata dopo 3 settimane.

A tal proposito, Patrizia Popoli, presidente della Commissione tecnico-scientifica dell’AIFA a Radio anch’io, ha spiegato: “I dati che abbiamo sul vaccino anti Covid ai bambini sono sufficienti per questa estensione pediatrica. Abbiamo uno studio fatto su 3mila bambini, con dose ridotta e cioè 1/3 della dose: il vaccino si mantiene efficace e senza eventi avversi preoccupanti, solo reazioni locali, un po’ di febbre e mal di testa. Per ora non ci sono miocarditi”. E ancora: “Il Covid nei bimbi non è sempre blando, c’è ad esempio la sindrome infiammatoria multisistemica e questa può essere grave. Sei bambini su 1000 finiscono in ospedale. C’è un rischio”.

Sempre la struttura commissariale ha comunicato che sono 430.614 le somministrazioni di vaccino effettuate a livello nazionale nella giornata di ieri, mercoledì 1 dicembre, che ha visto il superamento del target giornaliero di 400mila indicato per le prime tre giornate di dicembre.