Le parole del consulente del ministro della Salute Roberto Speranza

Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all’Università Cattolica, intervenuto ad Agorà, su Raitre, ha affermato: «Penso che l’obbligatorietà (della vaccinazione, n.d.r.) sia stata una scelta giusta per i bambini, ma per gli adulti io propongo la persuasione e la non obbligatorietà».

L’esperto ha poi dichiarato: «È chiaro, però, che se capissimo che serve il 90-95% di copertura per ottenere l’immunità di gregge, e non lo possiamo fare seguendo la strada della persuasione, allora per cause di forza maggiore potrebbe esserci la necessità di valutare anche l’obbligo. Credo che se viene adeguatamente spiegato che questo vaccino è sicuro e che è l’unico modo per tornare alla normalità, la gente si convinca».

A proposito, poi, dei vaccini in generale anti Covid-19, Ricciardi ha detto: «Le speranze sul vaccino sono fondate, ma ancora una volta dobbiamo aspettare che le aziende presentino ufficialmente i dati all’agenzia del farmaco Ema, per quanto riguarda l’Europa, e alla Fda per quanto riguarda gli Stati Uniti. I dati spero che siano confermati dalla documentazione ufficiale, nel momento in cui avranno l’autorizzazione al commercio. Normalmente una pratica del genere ci mette 6 mesi, l’accelereranno di un mese, un mese e mezzo. Per essere assolutamente certi che il vaccino sia sicuro oltre che protettivo».