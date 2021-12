L’annuncio di Speranza, “da oggi richiamo per tutti gli over 18, vacciniamoci”

01/12/2021

Il ministro Roberto Speranza ha annunciato il via libera alle dosi di richiamo per tutti. Speranza ha invitato tutti alla vaccinazione. Sono 96.335.451 le dosi somministrate in Italia, aggiornate a oggi. Roberto Speranza, ministro della Salute, su Facebook ha annunciato che, a partire da oggi, mercoledì 1° dicembre, “le dosi di richiamo possono essere somministrate a tutti coloro che hanno più di 18 anni. Vacciniamoci tutti. Così proteggiamo noi stessi e gli altri”. “Giorni non semplici, siamo nel pieno della pandemia” Sempre Speranza, in un videomessaggio in occasione dell’evento Healthcare Summit del Sole 24 Ore, ha affermato che “sono ancora giorni non semplici e siamo nel pieno di una pandemia che vede numeri crescenti in tutta Europa e anche nel nostro Paese, sia pure leggermente più bassi. Ancora in queste ore dovremo investire con ogni energia sulla vera leva che abbiamo, la campagna di vaccinazione: i numeri degli ultimi giorni sono incoraggianti e c’è una crescita delle terze e anche delle prime dosi, a riprova che le misure che abbiamo stabilito stanno dando un ulteriore importante impulso”. I dati della vaccinazione in Italia Sono 96.335.451 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate finora in Italia, il 94,3 per cento di quelle consegnate pari a 102.127.530 di cui 71.856.300 di Pfizer/BioNtech, 16.883.079 di Moderna, 11.544.603 di Vaxzevria-AstraZeneca e 1.843.548 di Janssen. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 45.683.073, pari all’84,58 per cento della popolazione over 12. ∩ quanto emerge dal bollettino sull’andamento della campagna di vaccinazione a cura della presidenza del Consiglio, del ministero della Salute e della struttura commissariale per l’emergenza sanitaria, aggiornato alle 6:15 di oggi. Sono state, poi, somministrate 6.543.004 dosi addizionali/richiamo (booster) al 45,66 per cento della popolazione potenzialmente oggetto di tali somministrazioni, che hanno ultimato il ciclo vaccinale da almeno cinque mesi. Ad aver ricevuto almeno una dose di vaccino sono 47.226.119 persone, pari all’87,44 per cento della popolazione over 12.

