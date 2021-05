La scoperta di uno studio

Ricevere due dosi di vaccini anti Covid-19 differenti può essere pericoloso?

In un articolo pubblicato il 4 gennaio 2021 sulla rivista scientifica British Medical Journal (BMJ), la Public Health England – l’ente che si occupa della Sanità nel Regno Unito – ha affermato che i sieri diversi possono essere combinati «in casi estremamente rari». A tal proposito, Mary Ramsay, responsabile delle vaccinazioni, ha dichiarato: «Si dovrebbe fare ogni sforzo per somministrare ai pazienti lo stesso vaccino ma quando ciò non è possibile, è meglio somministrare una seconda dose di un altro vaccino piuttosto che niente».

Il 12 maggio scorso, però, sono stati pubblicati i risultati preliminari di uno studio sulla rivista The Lancet, che gettano nuova luce sui rischi potenziali della miscelazione dei vaccini.

Nel febbraio e marzo 2021, i ricercatori dell’Università di Oxford hanno seguito 830 pazienti con le seguenti modalità di somministrazione dei sieri: due dosi di AstraZeneca, due dosi di Pfizer, una dose di AstraZeneca e poi una di Pfizer, una dose di Pfizer e poi una di AstraZeneca.

Gli studiosi hanno, poi, analizzato i risultati degli esami del sangue e hanno chiesto con regolarità informazioni sui sintomi sperimentati dai pazienti.

Risultato: chi ha ricevuto una seconda dose di vaccino diversa dalla prima hanno riscontrato effetti collaterali più gravi rispetto a chi ha ricevuto lo stesso siero due volte.

Ad esempio, per quanto concerne la combinazione AstraZeneca seguita da Pfizer, il 34% dei pazienti ha riportato febbre dopo la seconda iniezione rispetto al 10% di coloro che hanno ricevuto soltanto AstraZeneca.

Inoltre, hanno sofferto maggiore stanchezza, mal di testa e diarrea. Questi sintomi, però, si sono attenuati nel giro di pochi giorni.

I ricercatori, in conclusione, hanno affermato: «Non c’è stato ricovero a causa di questi sintomi», chiedendo ulteriori indagini, soprattutto tra i gruppi di età più giovane, dal momento che lo studio in oggetto ha coinvolto solo soggetti over 50.