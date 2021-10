Le parole del co-fondatore di BioNTech

L’amministratore delegato di BioNTech SE, la società di biotecnologia tedesca che ha sviluppato il primo vaccino contro il COVID-19 in collaborazione con Pfizer, ha affermato che sarà necessario probabilmente un nuovo vaccino contro il coronavirus nel 2022.

Ugur Sahin, co-fondatore e amministratore delegato di BioNTech, ha dichiarato domenica scorsa, 3 ottobre, al Financial Times che una nuova formula contro il COVID-19 potrebbe essere necessaria entro la metà del 2022 per combattere i nuovi ceppi di coronavirus che eludono le dosi di richiamo e le difese immunitarie del corpo. Sahin ha anche sottolineato che il nuovo vaccino non è necessario al momento perché l’attuale vaccino anti COVID-19 è efficace contro la variante delta.

“Quest’anno un vaccino diverso è completamente inutile”, ha detto Sahin. “Ma entro la metà del prossimo anno, potrebbe esserci una situazione differente”, ha aggiunto.

Sahin, che ha un patrimonio netto di 10,9 miliardi di dollari, ha notato che l’anno prossimo potrebbero essere necessari nuovi vaccini contro il COVID-19 perché il coronavirus “alla fine svilupperà mutazioni che possono sfuggire alla risposta immunitaria conferita dal vaccino”. Quando ciò accadrà, sarà necessario un nuovo vaccino “su misura” per colpire specificamente il nuovo ceppo.

“Questo virus rimarrà tra noi e il virus si adatterà ulteriormente”, ha aggiunto Sahin. “Non abbiamo motivo di presumere che il virus di prossima generazione sarà più facile da gestire per il sistema immunitario rispetto alla generazione esistente. Questa è un’evoluzione continua ed è appena iniziata”.

