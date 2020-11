L'annuncio

Moderna, azienda farmaceutica statunitense, ha annunciato che oggi, lunedì 30 novembre, chiederà alla Food and Drug Administration (FDA) e all’Agenzia europea per i medicinali (EMA) l’autorizzazione per il suo vaccino contro il Covid-19.

Moderna, infatti, chiederà ai due enti di rivedere un set di dati ampliato che dimostra che il vaccino sia efficace al 94,1% nel prevenire l’infezione e al 100% nel prevenire i casi gravi determinati dalla malattia.

Il dr. Paul Offit, come riportato dalla CNN, membro del comitato consultivo sui vaccini della FDA, ha affermato che «questi dati sono sorpredenti» e l’ufficiale medico capo di Moderna si sarebbe persino commosso dopo avere visto i dati.

Si è già appresa la data in cui il comitato della FDA si riunirà per analizzare i dati del vaccino di Moderna, chiamato mRNA-1273: giovedì 17 novembre. La distribuzione del vaccino, negli USA, avverrà subito dopo che ci sarà l’autorizzazione all’uso di emergenza.

Moderna ha anche annunciato che prevede di avere la disponibilità di circa 20 milioni di dosi del vaccino negli Stati Uniti e prevede la produzione di 500 milioni – 1 miliardo di dosi globalmente nel 2021.

Infine, dopo la comunicazione, il titolo di Moderna vola del 16,35% nel pre-market.