Le parole del commissario all'emergenza

«Grazie alle pressioni europee, il presidente Draghi mi ha comunicato che arriveranno 50 milioni di dosi del vaccino Pfizer in più che arriveranno entro giugno». Così il commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo all’inaugurazione del più grande hub per vaccini di Torino.

«Per l’Italia – ha aggiunto – vuol dire oltre 670.000 dosi in più ad aprile, 2 milioni e 150.000 dosi in più a maggio e oltre 4 milioni di dosi in più a giugno. Finalmente una bella notizia. La percentuale italiana è del 13,4%. Il piano va avanti così come l’avevo strutturato, per questo sono davvero contento».

Il Commissario ha sottolineato che «dobbiamo continuare su questa strada. Dopo gli over 80, toccherà agli over 70 e poi gli altri. Con l’afflusso massiccio di dosi vaccinali riusciremo ad aprire alle classi produttive e il paese riapre e se ne esce più forte di prima».

Infine, «su Johnson&Johnson, il vaccino è in linea statistica con gli altri farmaci. Aspettiamo cosa diranno Ema e Aifa entro due o tre giorni, e decideremo di conseguenza», ha aggiunto.