Le parole dell'infettivologo genovese

Matteo Bassetti, infettivologo genovese, su Facebook ha scritto: «Il vaccino di Pfizer (e presto sarà dimostrato anche per gli altri vaccini) funziona su tutte le varianti e non ci sarà bisogno della terza dose. Qualcuno pontificando, come sempre, aveva detto che erano vaccini che ‘funzionicchiavano’.. un bel tacer non fu mai scritto».

Sempre Bassetti, primario della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, a Tv2000, ospite del programma Il mio medico, ha detto: «Oggi bisogna cambiare il paradigma con cui si affronta questa infezione. L’indice Rt è vecchio. Va bene quando c’è una elevatissima circolazione di virus, oggi con i vaccini il paradigma è cambiato».

«È bene che anche a livello ministeriale e del Cts – ha aggiunto il prof. Bassetti a Tv2000 – si cambi rapidamente la modalità di gestione di questa pandemia. Il rischio è che ci ritroveremo ad avere Regioni che hanno ospedali vuoti, Rt vicino all’1 e diventano arancioni o rosse. E questo è evidentemente un errore. Non si può continuare a valutare le Regioni sulla base unicamente dell’indice Rt che può andare bene in alcune situazioni ma certamente non oggi con le vaccinazioni in crescita».