Primo caso in Piemonte

Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel corso di un briefing, ha dichiarato che “il focolaio di vaiolo delle scimmie è insolito e preoccupante. Per questo motivo ho deciso di convocare il Comitato di Emergenza ai sensi del Regolamento Sanitario Internazionale la prossima settimana, per valutare se questo focolaio rappresenti un’emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale”.

E Stella Kyriakides, commissaria dell’Unione Europea alla Salute, al termine del Consiglio UE Salute a Lussemburgo, ha spiegato che “per quanto riguarda la situazione preoccupante dell’aumento dei casi di vaiolo delle scimmie, ora abbiamo oltre 900 casi segnalati nell’UE e un totale di quasi 1400 casi in tutto il mondo. L’UE ha programmi sanitari specifici per rispondere a un’emergenza sanitaria e per l’acquisto diretto di vaccini”. “Hera (Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie, n.d.r.) si è mossa subito e in modo molto efficace. E siamo stati in grado di riunirci con gli Stati membri e acquistare i vaccini per avere consegne entro la fine di giugno a nome degli Stati membri. Il primo lotto di dosi potrebbe essere consegnato ai paesi più colpiti entro la fine di giugno e i successivi lotti a luglio fino a metà agosto. Quindi non c’è stato alcun ritardo”, ha aggiunto.

Infine, in Piemonte è stato individuato un caso di vaiolo delle scimmie. Si tratta di un cittadino torinese di 46 anni rientrato da un viaggio all’estero, dove ha contratto il virus. Le sue condizioni di salute sono buone e sono state già attivate dall’Asl Città di Torino le misure di tracciamento e prevenzione previste dai protocolli nazionali. Luigi Icardi, assessore alla Sanità della Regione Piemonte ha spiegato che da quando è stata segnalata la presenza dell’infezione in Italia, il Piemonte ha attivato tutti i protocolli e le misure di prevenzione previste e questo ha consentito al Centro multidisciplinare per la salute sessuale dell’Asl Città di Torino di individuare tempestivamente questo caso e intervenire subito.