La conferenza stampa di Luca Zaia

Nelle ultime 24 ore, in Veneto, sono stati registrati 704 nuovi casi di Covid-19, portando così il totale dei contagiati a 34.277. Inoltre, ci sono state 7 vittime. Ne ha dato notizia il governatore Luca Zaia in conferenza stampa. È salito anche il numero delle persone in isolamento domiciliare, in totale 13.873, 900 in più rispetto a ieri.

Il presidente della Regione ha detto: «Se il virus si diffonde è perché non portiamo la mascherina oppure perché la portiamo irregolarmente. La mascherina difende la nostra salute e quella degli altri. Se non si porta la mascherina si va a finire male».

Zaia ha poi detto: «Non porto avanti idee di lockdown. Premesso che sarebbe una sconfitta perché vorrebbe dire che avremmo gli ospedali pieni collassati, morti e una situazione preoccupante dal punto di vista sanitario prima che economico. Tuttavia qualche aggiustamento senza complicare la vita dei cittadini va fatto. Deve passare la cultura della mascherina, che non deve essere un feticcio da esorcizzare».

A Radio24, a 24Mattino, Zaia ha anche detto: «Oggettivamente in questo momento i dati sono pochi e per avere proiezioni serie per noi è fondamentale vedere i numeri delle terapie intensive e i ricoverati, in questo momento siamo in una fase di semaforo arancione. Non abbiamo mai abbassato la guardia, la macchina è pronta perché non so che evoluzione avrà il virus e a noi spetta solo di essere pronti, noi governatori siamo gli unici ad avere i pazienti fuori all’uscio di casa».