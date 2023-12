Ad Ancona

Ad Ancona un ragazzino di 11 anni ha visto il padre picchiare la madre e ha chiamato il 112 con lo smartphone: “Venite, per favore”.

Dopo il caso della bambina di 7 anni, che venerdì scorso, 15 dicembre, sempre nel capoluogo dorico ha contattato il numero unico di emergenza per chiedere aiuto per la mamma (“Venite, papà sta picchiando mamma”), ieri sera un altro minorenne ha fatto lo stesso.

In casa, nel quartiere del Piano San Lazzaro, sono arrivati subito i carabinieri della stazione principale e hanno arrestato l’uomo, un 50enne italiano che adesso si trova nel carcere anconetano di Montacuto per l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

La donna, di nazionalità straniera, lo aveva già denunciato nei mesi scorsi e, per i fatti da lei riferiti, doveva essere sentito in questi giorni dal pubblico ministero titolare del fascicolo d’indagine. Nelle prossime ore sarà fissata la convalida d’arresto.

La donna è stata medicata in ospedale: ha riportato ferite lievi.