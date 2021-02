Succede nel Regno Unito

Nel Regno Unito primo studio al mondo con i volontari infettati con il coronavirus.

Lo scopo è stabile quanto virus serve per causare il Covid-19 .

. I volontari hanno tra i 18 e i 30 anni.

Nel Regno Unito ci sarà il primo studio al mondo che esporrà deliberatamente i volontari al coronavirus per stabilire la minima quantità di virus necessaria per causare il Covid-19.

I test avranno inizio nelle prossime settimane e coinvolgeranno fino a 90 volontari adulti sani, accuratamente selezionati per essere esposti all’infezione in un ambiente sicuro e controllato. Lo studio è stato approvato dall’organismo di etica delle sperimentazioni cliniche del Regno Unito.

La ricerca fornirà ai medici una maggiore comprensione del Covid-19 e aiuterà a sostenere la risposta alla pandemia, favorendo lo sviluppo del vaccino e del trattamento.

Dal momento che la sicurezza dei volontari è fondamentale, questo studio utilizzerà inizialmente la versione del virus che circola nel Regno Unito da marzo 2020, cioè una variante che ha dimostrato di essere a basso rischio nei giovani adulti sani. Medici e scienziati, come spiegato su ITV.com, monitoreranno da vicino l’effetto del coronavirus sui volontari e saranno a disposizione per prendersi cura di loro 24 ore su 24.

Il presidente ad interim della task force sui vaccini, Clive Dix, ha dichiarato: «Ci siamo assicurati una serie di vaccini sicuri ed efficaci per il Regno Unito ma è essenziale continuare a sviluppare nuovi vaccini e trattamenti per il Covid-19». «Ci aspettiamo – ha aggiunto – che questi studi offrano intuizioni uniche su come funziona il virus e ci aiutino a capire quali siano i vaccini con le migliori possibilità di prevenire l’infezione».

Dopo lo studio iniziale, i vaccini candidati che si sono dimostrati sicuri negli studi clinici potrebbero essere somministrati a un piccolo numero di volontari che vengono poi esposti al coronavirus. Ciò aiuterà a identificare i vaccini più efficaci e ad accelerarne lo sviluppo. I volontari, di età compresa tra i 18 e 30 anni, saranno ricompensati per il tempo trascorso nello studio.