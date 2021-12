Le parole del primario di Anestesia e Rianimazione al San Raffaele di Milano

“Sono portato a pensare che il virus, se già non lo è diventato, diventi endemico. Non ci deve spaventare. Lo dobbiamo affrontare con determinazione, ma anche con uno spirito intelligente e, permettetemi, senza dare troppo ascolto a voi giornalisti perché voi dovete vendere il prodotto, il prodotto terrore oramai è overbooked. Ok? Basta, grazie”.

Così il primario di Anestesia e rianimazione generale del San Raffaele e neo presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, a margine della conferenza stampa a Genova di presentazione dell’accordo di collaborazione fra Regione Liguria e le squadre di calcio liguri di serie A per la promozione del marketing territoriale, rispondendo ai giornalisti sul rischio ‘zona gialla’ per Natale nel Paese.

“Sapete che sono sempre stato estremamente ottimista – ha detto Zangrillo – basandomi però sulla lettura obiettiva dei dati. La lettura obiettiva dei dati ci deve far pensare che in questo momento in Italia stanno entrando in ospedale una serie di pazienti con le tipiche malattie infiammatorie della stagione invernale e, quindi io sono portato, soprattutto perché partiamo da un vaccination rate molto elevato nel nostro Paese, a pensare che il virus se già non lo è diventato, diventi endemico”.