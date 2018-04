Temperature fino a 30 gradi al nord ma medie elevate anche al Sud. in Sicilia temperature massime fra 24 e 25 gradi un po’ intutti i capoluoghi.

Il 25 aprile è salvo e il miglioramento delle previsioni meteo ha fatto anche risalire le prenotazioni last minute in Sicilia, regione che era rimasta un po’ al palo in questo lungo ponte.

Ma i metereologi avvertono che l’alta pressione non si è ancora insediata definitivamente e l’estate non si può dire che sia arrivata da un punto di vista metereologico. Fra il 30 apfrile e il 1° maggio potrebbero tornare le piogge anche se in modo non consistente soprattutto in Sicilia ma sufficienti a rovinare la giornata ai vacanzieri e gitanti