la classifica

La pizzeria “La Braciera” di Palermo è ancora una volta presente nei primi 50 posti della classifica di “50 Top Pizza”, la guida online specializzata nel settore, diretta dal giornalista Luciano Pignataro, che ogni anno premia i migliori locali d’Italia.

Prima pizzeria a Palermo

“La Braciera” si è piazzata al 49° posto, prima pizzeria palermitana, ed è ormai da diversi anni una presenza fissa in classifica grazie alla qualità degli impasti realizzati con diverse farine ma anche per la ricercatezza degli ingredienti, per la capacità di sperimentazione e la qualità del servizio all’interno del locale che dispone anche di una autorevole carta dei vini e delle birre.

Antonio Cottone, presidente di Fipe Confcommercio Palermo, titolare de “La Braciera” insieme ai fratelli Roberto e Marcello, non nasconde la soddisfazione per il nuovo riconoscimento che viene condiviso con lo storico maestro pizzaiolo Daniele Vaccarella. “Non ci siamo mai adagiati sugli allori conquistati negli anni passati – spiega Antonio Cottone – perché l’amore e la passione per il nostro lavoro ci spingono costantemente ad aggiornarci, a recepire le richieste dei clienti e a trasformarle in un prodotto affidabile e di qualità. Vincere un premio può essere anche un fatto episodico, mantenere negli anni uno standard altissimo di qualità è una soddisfazione enorme che voglio condividere con tutti coloro che ogni sera, dai cuochi al personale, si impegnano con il massimo della professionalità”.

Diversi premi

La Braciera negli ultimi anni ha raccolto diversi premi. Oltre a essere stabilmente presente nella classifica di “50 Top Pizza” ha ottenuto per sette anni consecutivi il prestigioso riconoscimento dei “Tre Spicchi” del Gambero Rosso confermandosi al top in Sicilia nel settore delle pizze.

Già da un decennio “La Braciera” ha scalato le classifiche nazionali, investendo sullo studio della lenta lievitazione, del lievito madre e ponendosi all’avanguardia nella lavorazione dei grani antichi.

“Una bella sfida – ammette il maestro Daniele Vaccarella – perché le aspettative dei nostri clienti sono cresciute di pari passo con la nostra offerta di qualità. In un periodo di grandi sacrifici resi necessari dalle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria quello di “50 Top Pizza” è un riconoscimento ancora più gradito”.

Nella foto in alto: Antonio, Marcello e Roberto Cottone, titolari della pizzeria “la Braciera”