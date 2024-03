Gli eventi

L’8 marzo, giornata internazionale della donna, si celebra l’universo femminile. Per la ricorrenza della donna, sono in programma spettacoli teatrali e “passeggiate culturali” per dar voce a storie di lotte, emancipazione e conquiste, condotte da semplici cittadine che hanno contribuito a delineare l’identità, storica, artistica e culturale del capoluogo siciliano. Tante anche le mostre, le visite guidate, le iniziative di prevenzione, presentazione di libri e talk e, tra queste, un’iniziativa particolarmente significativa si terrà in via Ariosto, dove verrà inaugurata una panchina dedicata a Marisa Leo, ex responsabile marketing e comunicazione in una grande cantina cooperativa di Marsala, uccisa brutalmente dall’ex compagno.

“Va’ Gina”, piccolo teatro dei Biscottari

Il piccolo teatro dei Biscottari si prepara ad accogliere uno show provocatorio in occasione della festa della donna il prossimo 8 marzo alle ore 21. “Va’ Gina” è il titolo dell’opera teatrale firmata dalle attrici Luisa Bigiarini e Federica D’Angelo, uno spettacolo che sfida il patriarcato in occasione della festa della donna mettendo in discussione alcune dinamiche con ironia e critica.

Il racconto segue le vicende di Gina, una donna che si trova a dover navigare tra le aspettative sociali e il desiderio di libertà. Attraverso una serie di situazioni comiche e drammatiche, le due attrici offrono uno sguardo acuto e provocatorio sul ruolo delle donne nella società contemporanea.

Oltre l’8 marzo”, un racconto itinerante

In occasione della giornata dell’8 marzo, simbolo di lotta e conquiste per i diritti delle donne, si terrà a Palermo un evento per celebrare la storia e il contributo delle donne alla città. Una passeggiata narrativa che metterà in luce storie di emancipazione, resilienza e successi femminili, offrendo un viaggio nel passato e nel presente illuminato dalla luce delle protagoniste femminili rimaste spesso celate nella storia.

La passeggiata è un racconto itinerante che condurrà i partecipanti sulle tracce delle donne che hanno contribuito a plasmare l’identià storia, artistica e culturale di Palermo. Un viaggio attraverso le storie di artiste, nobili, patriote, eroine e cittadine comuni, tutte accomunate dalla forza e dalla determinazione nel perseguire i propri obiettivi.

La partecipazione è valida previa prenotazione da effettuarsi al 3202267975 (anche via WhatsApp, indicando titolo evento, numero partecipanti, nominativo e recapito telefonico di riferimento. Esempio: “Oltre l’8 marzo – 2 pax – Mario Rossi – Tel. 347 xxx xxxx”).

Una panchina-simbolo per Marisa Leo

In occasione della giornata internazionale della donna, viene celebrato il coraggio di Maria Leo attraverso l’installazione di una panchina-simbolo in via Ariosto. La panchina sarà un segno di riconoscimento al ricordo della donna e all’impegno contro la violenza di genere, un tema a cui Marisa Leo era particolarmente sensibile. Nel 2019, la giovane donna aveva partecipato attivamente al progetto “Tu non sei sola”, promosso dall’associazione “Le donne del vino Sicilia”, denunciando le violenze subite dalle donne e sensibilizzando l’opinione pubblica sull’argomento.

La panchina in via Ariosto diventerà così luogo di riflessione e di incontro, un simbolo di speranza e resistenza contro ogni forma di violenza e discriminazione.

Concerto dell’8 marzo, teatro Massimo

Il concerto dell’8 marzo all’orchestra del teatro Massimo sarà un evento dedicato alle compositrici dell’ottocento, un omaggio alla musica femminile che ha lasciato un’impronta significativa nella storia della musica classica. La Fondazione Teatro Massimo propone venerdì 8 marzo alle 20.30 in foyer un concerto tutto al femminile diretto dalla direttrice d’orchestra slovena Mojca Lavrencic.

La serata inizierà con l’ouverture dell’opera “Erwin and Elmire” della duchessa Anna Amalia di Sassonia-Weimar-Eisenach, una figura di spicco che ha collaborato con Goethe. Seguirà l’ouverture in do maggiore di Fanny Meldelssohn, talentuosa compositrice rimasta nell’ombra del fratello Felix. La sinfonia n.3 in solo minore op.36 di Louise Farrec, pioniera come prima docente d’Europa al conservatorio di Parigi; infine, l’ouverture n.2 in re maggiore di Emilie Mayer, celebre per le sue numerose composizioni per orchestra.

Musei gratis per tutte le donne

Musei Gratis per tutte le donne in Sicilia. L’assessore ai beni culturali e all’identità siciliana, Giovanni Russo, ha dichiarato che questa iniziativa vuole essere un segno di riconoscimento e di valorizzazione del ruolo delle donne nella società e nella storia, nonché un modo per promuovere l’accesso alla cultura in modo inclusivo e democratico.

Durante la giornata dell’8 marzo, le donne potranno visitare gratuitamente musei come il museo archeologico regionale di Palermo, il museo regionale di Messina, il museo archeologico regionale di Agrigento e molti altri siti di interesse storico e artistico sparsi per tutta la Sicilia. L’invito è rivolto a tutte le donne siciliane, di ogni età e provenienza, affinché possano cogliere questa opportunità per esplorare le bellezze artistiche e storiche della loro terra, scoprendo nuove prospettive e arricchendo il proprio bagaglio culturale.

Festa della donna al “Casale dell’arte”, Catania

Venerdì 8 marzo, a partire dalle ore 20.30, appuntamento al Casale dell’Arte, Via Plaia 200 Catania, per festeggiare la festa della donna con l’evento dal titolo ‘nonlesolitecose‘. Tantissimi i temi trattati e tanto divertimento. Prenotazioni al numero 340-4520782. Uomo lista omaggio dalle ore 23.30 alle ore 00.30.

Il libro “Per strada è la felicità”, Catania

In occasione della giornata internazionale della donna, la presentazione del libro di Ritanna Armeni, presso il palazzo comunale – aula consiliare “Beppe Montana” in programma l’8 marzo alle 17.30, rappresenta un’opportunità per riflettere sulle donne e le conquiste delle donne nel corso della storia, celebrando la forza e la determinazione di chi ha saputo affrontare sfide e cambiamenti con coraggio e resilienza.

Il libro “Per strada è la felicità” di Ritanna Armeni racconta la storia avvincente e coinvolgente di Rosa, una giovane ragazza di provincia che si trasferisce a Roma con grandi sogni e ambizioni. Tuttavia, il contesto storico dell’epoca, quello del sessantotto, porta profondi cambiamenti nella vita della protagonista. Attraverso le numerose vicende, il libro offre uno spaccato avvincente di un’epoca storica ricca di fermento e rivoluzione, mettendo in luce le sfide e le trasformazioni personali che accompagnano i grandi cambiamenti sociali.

Corteo del movimento “Non una di meno”, Messina

Il movimento “Non una di meno” si prepara a scendere in piazza anche quest’anno in occasione dell’8 marzo, giornata internazionale della donna. A Messina, è previsto un corteo che partirà da Piazza Cairoli alle 16 per attraversare le principali vie della città fino a raggiungere in piazza Duomo, con conclusione prevista per le 18.

“Se le nostre vite non valgono, noi scioperiamo!” è il grido che risuona nella nota ufficiale del movimento femminista, richiamando tutte le donne a unirsi nella lotta per i propri diritti e per una società più equa e inclusiva.

Eventi in provincia di Palermo

Nella provincia di Palermo, l’8 marzo sarà una giornata ricca di eventi e iniziative per celebrare la giornata internazionale dei diritti delle donne.

A Bagheria, “Bagheria città delle donne” è un evento organizzato da Fashion luxury evento in collaborazione con gli stati generali delle donne. L’appuntamento si terrà a villa Cutò l’8 marzo e vedrà la presentazione dell’adesione di Bagheria agli stati generali della città delle donne, oltre all’inaugurazione della mostra di Dànila Leotta.

Sempre a Bagheria si terrà l’evento “8 marzo giornata internazionale dei diritti delle donne”, organizzato dal collettivo internazionale transfermminista Fembocs insieme al Comune. Durante l’iniziativa saranno affrontati temi importanti come la storia dell’8marzo e dei diritti delle donne, il ruolo del comitato delle utenti del consultorio e i servizi offerti ai giovani e alle donne, oltre alla presentazione del colletivo Fembocs e del Punto viola al Bocs aps.

Questi eventi offrono un’opportunità per riflettere sulle sfide e le conquiste delle donne, promuovendo la consapevolezza e la solidarietà nella lotta per una società più inclusiva.

