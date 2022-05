Sono stati consegnati oggi i lavori per la realizzazione di una condotta idrica ad uso irriguo che servirà una vasta zona nell’area di Mongerbino, a Bagheria, in provincia di Palermo. La condotta partirà dalla via Sant’Isidoro Monte sino ad arrivare a zona Ippocampo e sarà lunga circa 2 km.

I fondi europei per la sua realizzazione

L’importo della gara è pari a oltre 165mila euro di cui 159 per lavori soggetti a ribasso e 5mila per oneri di sicurezza. Ad aggiudicarsi la gara con un ribasso del 5,9% è il Consorzio Stabile Ventimaggio che ha individuato nella ditta esecutrice la Sogea Srl. Il direttore dei lavori è l’ingegner Roberto Aiello.

Le risorse PSR Sicilia 2014-2020

I lavori saranno eseguiti entro 180 giorni e nel corso di questo anno gli agricoltori dei terreni agricoli della Vignazza potranno servirsi della condotta per dare acqua ai loro terreni. La fonte di finanziamento dei lavori risale all’atto di concessione dell’ottobre 2021 del Presidente del Gal Metropoli Est con il quale state ammesse a finanziamento, sulle risorse PSR Sicilia 2014-2020 Misura 19 – Sottomisura 7.2 le spese per l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della condotta. “E’ un’opera importante che sarà di supporto agli agricoltori di una vasta area in zona Vignazza – dice il sindaco Filippo Maria Tripoli – ringrazio i tecnici dei Lavori Pubblici ed il direttore dei Lavori”.

Una rete idrica a Carini

Sono stati avviati a marzo da Amap i lavori di “ripristino funzionale della rete idrica di distribuzione” in diverse vie del comune di Carini. I lavori sono realizzati nell’ambito dell’accordo quadro che l’azienda ha stipulato con l’impresa Damiga di Alcamo per interventi di manutenzione straordinaria e ampliamento di tratti di rete idrica di distribuzione nei comuni della provincia, ed hanno un costo complessivo di 245 mila euro.

Lavori in 1600 metri di condotte

“Complessivamente – spiegano dall’Amap – si interverrà su circa 1.600 metri di condotte di distribuzione che saranno del tutto sostituite con nuove tubazioni mentre si procederà anche all’installazione di misuratori di portata, nuovi scarichi e saracinesche per il controllo dei flussi. Ad essere interessate sono alcune vie del centro abito e segnatamente le vie Pirandello, Palermo, Torretta, Garibaldi e Piemonte. La data di ultimazione dei lavori, compreso il ripristino definitivo del manto di usura stradale, è prevista a fine maggio”.