I sindaci si preparano per evitare gli assembramenti e prevenire i contagi nel Ferragosto dell’era Covid19. Le spiagge di Campofelice di Roccella, Lascari, Cefalù e Finale di Pollina, abitualmente prese d’assalto nella notte di Ferragosto saranno presidiate e sarà vietato per bagnanti e vacanzieri potervi accedere con orari e regole che varieranno da comune a comune.

Dopo una riunione in Prefettura, a Palermo,, e una in Commissariato, a Cefalù, i primi cittadini non stanno adottando un provvedimento comune, ma hanno emanato ordinanze mosse da linee guida molto simili.

Su tutte le spiagge del litorale dei quattro comuni della costa est della provincia palermitana sarà vietato consumare alcolici e accendere fuochi.

Una vera e propria serrata è quella che sta mettendo in atto a Campofelice di Roccella la sindaca Michela Taravella, con il lungomare della cittadina balneare che verrà interdetto al parcheggio delle auto e la spiaggia libera che sarà di fatto chiusa dalle 20:00 di questa sera fino alle 8:00 del 15 agosto. Meno restrittivo il provvedimento per le altre spiagge cittadine dove la chiusura avrà inizio alle 20:00 della vigilia di ferragosto e si protrarrà fino alle 8:00 della giornata successiva. La prima cittadina potrà contare sulla collaborazione della polizia municipale e delle associazioni di protezione civile e di volontariato.

“Abbiano il dovere di garantire la salute dei nostri cittadini e il territorio – ha detto Michela Taravella – la situazione emergenziale non è affatto alle nostre spalle. Sappiamo che sarà difficile ma contiamo sulla collaborazione della gente”.

Pugno duro anche a Cefalù con il sindaco Rosario Lapunzina che ha vietato l’accesso a tutte le spiagge libere del territorio comunale nelle due notti del 14 e 15 agosto dalle ore 19:00 alle ore 7:00 del giorno successivo. Il primo cittadino della Perla del Tirreno per presidiare gli accessi al mare farà ricorso anche unità di istituti di vigilanza privata.

“Abbiamo sempre fatto della cultura dell’accoglienza la nostra mission, ma quest’anno abbiamo dovuto prendere questa amara decisione – ha detto Lapunzina – i numeri dei contagi di questi giorni ci spingono ad essere maggiormente vigili”.

Sulla stessa riga del provvedimento cefaludese è quello preso da Magda Culotta per le zone di mare di Finale di Pollina. “Il ferragosto è un’occasione propizia per feste in spiaggia, falò e accampamenti – ha detto Magda Culotta – quest’anno, purtroppo, a causa dell’emergenza in corso, non possiamo consentire i tipici festeggiamenti che diventano momenti di assembramento non controllabile e dunque potenziale veicolo di contagio. È per questo che abbiamo dovuto vietare gli accessi nelle notti del 14 e 15 agosto sul litorale ai fini di salvaguardare la salute pubblica che se tutelata ci consentirà di festeggiare di più e meglio tutte le occasioni future”.

Molto scrupoloso il sindaco del comune di Lascari Pippo Abbate: “Sorveglieremo le vie d’accesso alle nostre spiagge libere delle Salinelle e di Gorgo Lungo, facendo in modo che non si verifichino assembramenti e che gli avventori non consumino bevande alcoliche. Se dovessimo giungere a un numero di presenze che possa metterci a rischio, allora provvederemo a inibire gli accessi. Confidiamo nel buon senso della gente”.