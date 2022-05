Polemiche tra il Movimento 5 stelle e il consigliere comunale Luna

Polemiche in consiglio comunale a Capaci a pochi giorni dalla commemorazione per i 30 anni dalla strage in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, e gli agenti della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani.

Gli eurodeputati del movimento 5 Stelle Dino Giarrusso e Sabrina Pignedoli hanno chiesto le dimissioni del consigliere comunale Salvo Luna, ex maresciallo de carabinieri che nel corso di un intervento avrebbe detto che “La mafia a Capaci non esiste”.

“Mancano pochi giorni alla commemorazione della strage di Capaci e abbiamo assistito a un atto inqualificabile che si è consumato proprio a Capaci, durante una seduta del consiglio comunale. Il sindaco, Pietro Puccio, ha dato la parola al consigliere Salvatore Luna, ex maresciallo dei Carabinieri, che ha dichiarato «Capaci è un paese di gente perbene. La mafia qualcuno dice che c’è? Che la trovasse..».

Il sindaco Puccio ha condannato le parole di Luna e ha sottolineato: «Qui c’è sempre stata e continua ad esserci». Ma non ci basta. Chiediamo le dimissioni del consigliere Luna. Dopo la strage del 1992, il comune di Capaci è stato sciolto per mafia e diversi boss implicati nell’attentato erano proprio di Capaci. Il consigliere Luna, che ha lavorato per molti anni nelle forze dell’ordine e che da tempo è in politica, dovrebbe sapere che la mafia c’è anche quando non si vede o si fa finta di non vederla. Le sue parole, che invitano a trovare i mafiosi a Capaci, suonano come una sfida”.

Per il consigliere si tratta di una banale strumentalizzazione. “Contesto categoricamente la maniera con cui sono state interpretate le mie dichiarazioni. Durante il mio intervento in consiglio comunale, in un contesto di carattere generale, ho dichiarato che: “Capaci è un paese di persone per bene, se c’è la mafia che la trovassero”. Il mio era un invito affinché gli organi preposti, magistrati e forze di polizia, si adoperassero e continuino nel lavoro finora svolto. Le mie dichiarazioni sono state strumentalizzate, personalmente sono contro ogni tipo di mafia, in qualunque ambiente essa si annidi. Ritengo non sia corretto accostare Capaci come comunità alla mafia”.