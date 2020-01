La protesta a Corleone

Sono scesi in piazza per protestare contro il mancato pagamento dell’abbonamento scolastico da parte del Comune.

Accade a Corleone dove questo contributo di fondamentale importanza, denunciano i ragazzi, non viene offerto dal Comune. Non tutte le famiglie però hanno le possibilità di far fronte a questa spesa.

Per questo gli studenti sono scesi in piazza per fare sentire la propria voce: “Abbiamo deciso di scioperare per ottenere un nostro diritto. Siamo giovani e in quanto padroni del nostro futuro vogliamo farci sentire.

Non ci metteranno a tacere”.