Nell’anno dedicato al Giubileo Ordinario della Speranza, torna dal 26 al 30 Settembre, l’Infiorata di Mondello, giunta alla X edizione. Come ogni anno la comunità parrocchiale, nell’ambito della Festa liturgica di San Girolamo, organizza questo evento, ornando la stretta e lunga via Fortuna – adiacente la parrocchia – dei quadri infiorati, ricchi di dettagli e dalle sfumature delicate che raccontano il lavoro, l’amore e la dedizione di una piccola comunità laboriosa, sempre attenta ai temi spirituali e sociali.

“Disarmiamo le parole per disarmare le menti e la terra” è il tema che sarà sviluppato in questo percorso spirituale, umano e artistico, nel solco dell’eredità lasciata da Papa Francesco, a cui ha fatto seguito il saluto iniziale di Papa Leone XIV che ha augurato all’umanità tutta “una pace disarmata e disarmante”.

“L’infiorata” commenta Don Salvatore Corsaro, parroco della Chiesa di San Girolamo in Mondello “è segno e condivisione del cammino spirituale che la comunità parrocchiale vive ed un impegno concreto oltre che di energie fisiche ed economiche per la promozione del territorio nel quale abita. I quadri infiorati rappresentano il nostro modo per auspicare il dono della Pace, specialmente per la Palestina, ed è espressione del nostro desiderio di costruirla. Come diceva Papa Francesco: “per fare la Pace ci vuole coraggio, molto di più che fare la guerra”.