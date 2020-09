dal 12 al 18 settembre

Sabato 12 settembre a Monreale si inaugura la Biennale dei Normanni con Vittorio Sgarbi, Angelo Crespi, Edoardo Sylos Labini. Tra pittura, scultura, fotografia, design, videoart in un’esperienza fruitiva innovativa, dal 12 al 18 settembre la città in provincia di Palermo, ospiterà le opere di oltre 400 artisti contemporanei provenienti da oltre 80 Paesi nella prima edizione della “Biennale dei Normanni”, organizzata da Effetto Arte di Palermo, dalla casa editrice Art Now e dallo studio di consulenza artistica Russo di Roma. All’evento, curato da Sandro Serradifalco, sarà presente anche Vittorio Sgarbi.

Il percorso espositivo si snoda dalle Sale del Museo Civico d’Arte Moderna e Contemporanea “Giuseppe Sciortino” agli ambienti di villa Vittorio Veneto che ospiteranno la sezione estera. La Biennale dei Normanni nasce con la collaborazione dell’amministrazione comunale della Città di Monreale. L’intento organizzativo è quello di realizzare un evento espositivo che riappropri la città di Monreale dello spettante ruolo di protagonista culturale dello scenario nazionale. “Ciò che si presenterà ai visitatori è uno spaccato significativo della creatività attuale, sollecitando, uno scambio culturale qualificato – dicono gli organizzatori -. La Biennale si pone l’obiettivo, infatti, di proporre narrazioni visive di artisti destinati a essere ricordati nel tempo. Un magico scenario capace di donare al fruitore uno spaccato artistico contemporaneo con tante nuove testimonianze creative”.

La presentazione della Biennale dei Normanni è in programma sabato alle 16, nella Villa Vittorio Veneto, e alle 17 nel Museo G. Sciortino, con il critico Angelo Crespi, Edoardo Sylos Labini, editore de IlGiornaleOFF e di #CulturaIdentità, il professore Vittorio Sgarbi, il direttore artistico Sandro Serradifalco, il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, Ignazio Davì, assessore ai Beni Culturali del Comune di Monreale, Giuseppe Pupella, assessore al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Monreale, Marco Intravaia, presidente del Consiglio Comunale di Monreale, Alberto Samonà, assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e lo staff di Effetto Arte.