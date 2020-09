I partecipanti con mascherine e guanti

Un corteo religioso per le vie del quartiere Albergheria di Palermo, per pregare tutti insieme per le vittime della pandemia del Coronavirus e per dare la possibilità alle persone anziane del rione di poter “salutare” la statua della Madonna. Questi i motivi che hanno spinto alcuni ragazzi del quartiere palermitano a uscire in processione. Sulle spalle la “vara” della Madonna Addolorata. Una processione eseguita, fanno sapere i ragazzi che hanno organizzato il corteo, nel rispetto del distanziamento sociale e delle norma anti-Covid.

I ragazzini del quartiere Albergheria hanno deciso di organizzare una processione in preghiera per le vittime del Covid-19 e per le persone anziane che non possono permettersi di andare in chiesa a pregare. Mentre la statua tanto amata tra le gente del quartiere, tanti erano i volti commossi di chi ha potuto assistere al corteo. “Le persone del quartiere erano molto felici – dicono i ragazzi, soddisfatti per la riuscita dell’iniziativa -, soprattutto quelle più anziane che affacciandosi dai balconi potevano pregare, vedendo la statua della madonnina si sono commossi”.

“Ovviamente – aggiungono – la processione è stata sempre rispettando le norme per il Covid-19, tutti con mascherine e guanti e le dovute distanze”. La Processione, tra tamburi, musica e applausi, è andata a buon fine, gli abitanti e i ragazzini del quartiere erano molto contenti di pregare insieme alla statua di “Maria SS. Addolorata”.