la municipale in azione in via messina marine

La Polizia Municipale e i Carabinieri della stazione di Acqua dei Corsari hanno sequestrato oltre 2.500 chili di frutta e verdura e denunciato un venditore in via Messina Marine.

Nell’ambito dei controlli congiunti tra polizia municipale e carabinieri per la lotta all’abusivismo commerciale e per la tutela della salute pubblica, ieri mattina è stato effettuato un intervento alla Bandita che ha restituito alla cittadinanza la fruizione di un’area di pubblico interesse paesaggistico.

Durante i controlli, gli agenti e i carabinieri hanno sequestrato oltre 2.500 chili di frutta e verdura di cui più di 1.600 devoluti ad istituti di accoglienza e 900 distrutti perché in cattivo stato di conservazione. Il venditore, G.M. di 35 anni, è stato denunciato per occupazione suolo pubblico, abusi edilizi e commercio di alimenti in cattivo stato di conservazione.

È stata smantellata e rimossa la struttura abusiva composta da due ampi gazebo affissi al suolo in forma permanente, un manufatto in legno che poggiava su un albero di Natale alto una decina di metri, tre ombrelloni e cinque rastrelliere.