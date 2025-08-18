Ha picchiato anche l'ex moglie e la suocera

La polizia di Stato ha arrestato un uomo di 52 anni accusato di tentato omicidio aggravato, lesioni personali e minacce gravi. L’uomo ha aggredito l’ex moglie e la suocera e ha ferito a coltellate il nuovo compagno.

E’ successo allo Zen in via Luigi Einaudi. Gli agenti dopo averlo preso lo hanno portato al Pagliarelli. La vittima, un 33enne, è stato soccorso e portato a Villa Sofia: nonostante le gravi condizioni non sarebbe in pericolo di vita.

L’aggressore si è presentato in casa del nuovo compagno dell’ex moglie. Con una scusa si è fatto aprire e poi ha iniziato a picchiare le donne e infierire sul giovane. Almeno dieci le coltellate inferte alla vittima.

A lanciare l’allarme sarebbe stato lo stesso indagato che, una volta fuori, avrebbe chiamato il 112 facendo intervenire almeno quattro pattuglie che, con un po’ di fatica, sono riuscite a riportare la calma prima di entrare in casa per ricostruire l’accaduto. Al loro ingresso nell’appartamento, gli agenti hanno trovato macchie di sangue praticamente ovunque.

Gli investigatori, dopo aver ascoltato i protagonisti della vicenda e i vicini che avrebbero assistito alla scena, con il supporto del personale della Scientifica hanno sequestrato l’immobile, il coltello che il 52enne avrebbe utilizzato e anche gli indumenti che indossava.

Informata dell’accaduto, il sostituto procuratore Ludovica D’Alessio ha disposto ulteriori accertamenti e la custodia cautelare in carcere per l’indagato. Non arrivano invece novità da Villa Sofia dove la vittima dell’aggressione si trova tuttora ricoverata. Nonostante le numerose coltellate ricevute, nessuna di queste – stando ai primi esami – sarebbe arrivata a una profondità tale da danneggiare gli organi vitali.