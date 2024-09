Un fine settimana di violenza a Palermo con accoltellamenti, un tentativo di stupro e una rissa tra giovani. Ora è una vera emergenza nel capoluogo siciliano dove si susseguono senza sosta le notizie che vedono giovani e molte volte anche giovanissimi essere protagonisti di episodi preoccupanti. Un primo fatto venerdì notte quando un giovane è stato accoltellato in più parti del corpo nei vicoli della Vucciria. Il ragazzo si trovava con gli amici quando il gruppo si è scontrato con altri giovani, degenerando in una violenta aggressione. Soccorso e trasportato a Villa Sofia, il giovane è attualmente ricoverato in osservazione a causa delle profonde ferite riportate.

Agguato a Villa Sofia, sospetto regolamento di conti per la droga

La stessa notte, nei pressi dell’ospedale Villa Sofia, un altro scontro tra gruppi rivali ha visto l’uso di coltelli. Si tratterebbe di un agguato probabilmente legato al controllo dello spaccio di droga. Sembra che i viali dell’ospedale, isolati e poco illuminati durante la notte, siano diventati un nuovo punto di spaccio, sfruttando la discrezione offerta dai motorini elettrici.

Giovane accoltellato alla Zisa, indagini in corso

Sabato notte, un ventinovenne è stato accoltellato alle spalle in via Orazio Antinori, alla Zisa. Soccorso dai passanti e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Civico, il giovane non è in pericolo di vita. La vittima ha dichiarato di non aver riconosciuto l’aggressore e di non conoscere il movente dell’aggressione. La polizia sta indagando sull’accaduto, cercando eventuali testimoni e immagini provenienti da telecamere di videosorveglianza.

Tentativo di violenza sessuale in via Minzoni, la fuga del sospettato

Nella notte tra sabato e domenica, una ragazza di diciannove anni è stata vittima di un tentativo di aggressione a sfondo sessuale in via don Giovanni Minzoni. Mentre passeggiava con il cane, la giovane è stata avvicinata da un uomo di 47 anni che ha iniziato a molestarla. Le urla della vittima hanno messo in fuga l’aggressore, che è riuscito a far perdere le proprie tracce nonostante la ricerca da parte dei residenti.

Rissa tra giovani in via Brunelleschi, violenza ripresa e diffusa sui social

In via Brunelleschi, una rissa tra due gruppi di giovani ha scosso il quartiere. La violenta colluttazione, probabilmente scaturita da un eccesso di alcol, ha visto un ragazzo aggredito da tre coetanei. Solo l’intervento della ragazza di uno dei presenti, colpita mentre cercava di difendere il fidanzato, ha posto fine alla violenza. L’intera scena, ripresa da un balcone, è stata diffusa su Instagram, testimoniando la brutalità dell’accaduto.

Like this: Like Loading...