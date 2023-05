Migliorano condizioni 14enne accoltellato a Palermo, al vaglio le versioni

20/05/2023

Migliorano le condizioni del 14enne accoltellato dal compagno di scuola di 11 anni nei giorni scorsi a Palermo. Episodio che si verificò a pochi metri dalla scuola che i due ragazzini frequentavano, vale a dire la “Silvio Boccone”. Quindi non la “Quasimodo” dell’istituto comprensivo Maredolce di Brancaccio, come era emerso da notizie di stampa in questi giorni.

Le due versioni totalmente differenti

La vittima, che nel racconto dell’aggressore avrebbe compiuto sistematici atti di bullismo, è stata più volte sentita dagli inquirenti. Ed ha sempre smentito di aver fatto subire angherie al ragazzino. L’11enne, che non è imputabile vista l’età, continua invece a descrivere l’adolescente come un bullo. Racconta di aver solo reagito alle sue prevaricazioni.

Per gli inquirenti una vendetta

Ma gli investigatori parlano di una vendetta meditata e pianificata. L’aggressore, infatti, è andato a scuola con un coltello, ha atteso il compagno e l’ha ferito. La vittima ha tentato di difendersi e afferrare il coltello provocandosi lesioni alle mani e alle braccia. Una delle coltellate ha poi raggiunto il 14enne a un polmone.

Caso tutto da decifrare ancora

Cosa è realmente successo è ancora tutto da capire. Quel che si è subito appreso è che un ragazzino di 14 anni è stato accoltellato nel pomeriggio di giovedì scorso in via del Vespro da un compagno di scuola. Ma le notizie arrivate erano frammentarie da subito. Di certo il ragazzo è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Civico accompagnato dal nonno e da alcuni parenti intorno alle 16 con diverse ferite da taglio alle mani, alle braccia e al torace. Uno dei fendenti gli ha bucato un polmone. Le condizioni dell’acocltellato comunque vanno migliorando.

I soccorsi e le cure

L’equipe del primario Massimo Geraci lo ha stabilizzato e ora il 14enne è ricoverato in area critica. Non è in pericolo di vita ma il polmone bucato preoccupa i sanitari. Subito le forze dell’ordine hanno avviato le indagini cercando di ricostruire quanto accaduto in via del Vespro. E da queste prime verifiche appare che a colpire il 14enne è stato un ragazzino di undici anni.