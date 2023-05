L'aggressore, 11enne sarebbe vittima dei bulli, indagini in corso

Un ragazzino di 14 anni è stato accoltellato oggi pomeriggio in via del Vespro da un compagno di scuola. Non è chiaro se l’aggressione sia avvenuta all’interno o vicino alla scuola Quasimodo. Il ragazzo è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Civico accompagnato dal nonno e da alcuni parenti intorno alle 16 con diverse ferite da taglio alle mani, alle braccia e al torace. Uno dei fendenti gli ha bucato un polmone.

L’equipe del primario Massimo Geraci lo ha stabilizzato e ora il 14enne è ricoverato in area critica non in pericolo di vita. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto in via del Vespro. Dalle prime informazioni pare che a colpire il 14enne sia stato un ragazzino di undici anni.

Aggressore vittima dei bulli

Avrebbe agito per difendersi dall’ennesimo atto di bullismo il ragazzino di 11 anni che questo pomeriggio ha ferito a coltellate un compagno di scuola di 14 anni. È quanto emerge dalle prime ricostruzioni dei carabinieri coordinati dalla Procura dei minori di Palermo guidata da Claudia Caramanna.

Indagini in una fase iniziale, sentiti alcuni testimoni

Le indagini sono in una fase iniziale. Gli inquirenti hanno sentito alcuni testimoni che avrebbero assistito all’aggressione. L’accoltellamento sarebbe avvenuto fuori dalla scuola Quasimodo. La vittima è ricoverata in ospedale. I militari dell’Arma attendono che le sue condizioni migliorino per sentirlo.

Nelle settimane scorse Tommaso Natale, quartiere di Palermo, è stato denunciato a piede libero per lesioni uno dei partecipanti ad una rissa nel corso della quale un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato ad un fianco riportando una lesione ad un rene. Per gli investigatori della squadra mobile sarebbe stato lui a ferire il giovane al fianco sinistro. Il ragazzo è ricoverato nel reparto di urologia dell’ospedale Villa Sofia e la sua prognosi è ancora riservata.

Secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile di Palermo alla base della rissa c’è il fidanzamento fra due ragazzini osteggiato dalla famiglia di lei. Ed è stato proprio il fratello della ragazza a chiedere un incontro chiarificatore con il fidanzatino. Di fatto non voleva che frequentasse sua sorella. Questo hanno raccontato i testimoni agli inquirenti.

Un uomo di 64 anni è stato accoltellato alcune settimane fa in via Aldisio a Gela in provincia di Caltanissetta durante una lite.

L’uomo, che ha ricevuto una coltellata al fianco, in un primo momento è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Gela per poi essere trasferito a Caltanissetta dove i medici sono intervenuti chirurgicamente. Sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile che stanno indagando.