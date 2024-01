Vede dei ragazzini che gli stanno rubando la bicicletta e tenta di intervenire per salvaguardare la sua proprietà ma viene accoltellato. E’ accaduto ieri pomeriggio ad un giovane di 31 anni. L’aggressione e il ferimento si sono consumati a Partanna Mondello, quartiere di Palermo. teatro della vicenda la via Alete una strada un poco defilata 8ma non troppo) nel quartiere di Partanna Mondello.

Il giovane sarebbe stato aggredito da alcuni ragazzini che, per cause ufficialmente in corso di accertamento, hanno colpito la vittima al torace. Il ferito è riuscito lui stesso a chiedere aiuto e a raggiungere l’auto del servizio medico della guardia di zona con la quale è stato portato in ospedale a Villa Sofia. Le indagini sono condotte dalla polizia.

La prima ricostruzione

Pare che il giovane ferito avesse rimproverato i ragazzini. E questi lo avrebbero aggredito con un coltello colpendolo al torace e alla spalla. Il giovane non sarebbe in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione il giovane ferito avrebbe rimproverato i ragazzini che stavano portando via la sua bici. Il giovane li ha rimproverati. Uno dei due aggressori avrebbe estratto un coltello e colpito il giovane.

Non è una zona di movida

Dal consiglio di quartiere sottolineano come l’area dell’aggressione non è una zona di movida e dunque la violenza non può essere ricollegata i fatti degli ultimi mesi a Palermo. Resta un tema grave e preoccupante. Una volta i ladri scoperti durante il furto scappavano ora aggrediscono

Continua controlli alla movida

Intanto sono proseguiti, anche durante i primi giorni del 2024 i servizi straordinari di controllo del territorio concernenti il protocollo di sicurezza denominato Alto Impatto. Conformemente alle indicazioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono stati pianificati servizi di controllo interforze che hanno coinvolto simultaneamente personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, con la collaborazione dell’Asp.

I controlli nelle feste

L’attività, finalizzata anche a garantire maggiore sicurezza in questi ultimi scampoli di festività, si è concentrata nelle aree cittadine interessate dal fenomeno della movida, con particolare attenzione, come già accaduto nei giorni scorsi, a una zona nevralgica del centro cittadino, via Isidoro La Lumia e strade limitrofe.

L’obiettivo è stato, come sempre, quello di assicurare una maggiore presenza delle forze dell’ordine nei luoghi più frequentati e nei punti di aggregazione, con lo scopo di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e criminalità che incida negativamente sui livelli di sicurezza, anche di quella percepita.

Gli operatori sono stati impegnati in stringenti attività di controllo a persone e mezzi attraverso la predisposizione di posti di controllo dislocati nelle vie Carini, Quintino Sella, Corleo, Turati, Omodei e nelle piazze Nascè, Don Sturzo e Crispi e nella zona dei Candelai, anch’essa tradizionale luogo di aggregazione giovanile