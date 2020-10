A Palermo oggi e domani

Oggi e domani volantinaggio dei Rider a Palermo, due giornate di mobilitazione organizzate da Nidil Cgil Palermo, per dire no al contratto nazionale siglato il 16 settembre da Ugl e Assodelivery, la sigla che riunisce le principali piattaforme del food delivery.

I sit-in con volantinaggio si terranno oggi alle 18.45 davanti alla sede di Socialfood, in via via Catania,166, e alle 20.15 a piazza Castelnuovo, davanti al McDonald’s. E domani alle 18,45, sempre presso Socialfood, in via Catania, e alle 20.15 davanti a McDonald’s Drive, in viale Regione siciliana (ex Motel Agip).

Nelle stesse due giornate, oltre agli appuntamenti fissi, si terranno momenti di distribuzione di volantini informativi random presso i punti di raccolta principali dei rider, lungo l’asse Libertà-Notarbatolo e nelle vicinanze dei locali del centro storico.

A fianco di Nidil Cgil Palermo, nella battaglia di rivendicazione dei diritti dei rider, si schiera la Cgil Palermo con le sue categorie. E ai volantinaggi sarà presente anche Antonio Prisco, rider napoletano da poco nominato coordinatore nazionale Rider Nidil Cgil.

“Spiegheremo che questo accordo anche se è stato criticato dal ministero del Lavoro allo stesso tempo non è stato bloccato e quindi, allo stato attuale, entrerà in vigore i primi di novembre”, dichiara il segretario generale Nidil Cgil Palermo, Andrea Gattuso. “Per noi si tratta di un’intesa peggiorativa delle condizioni dei rider, un accordo illegittimo, perché è stato sottoscritto da un sindacato di comodo, non rappresentativo – aggiunge Gattuso – Noi proponiamo l’applicazione di una vera paga oraria, di un orario minimo garantito settimanale, il riconoscimento della domenica come festivo e veri diritti sindacali, oltre all’applicazione della legge 128 del 2019, che prevede diritti quali la tredicesima, le ferie pagate, la malattia e tutti i diritti tipici del lavoro subordinato”.

Ad affiancare i rider ci sarà tutta la Cgil, con le categorie rappresentative dei vari settori, per rafforzare con la partecipazione di tutti i lavoratori la richiesta di un miglioramento delle condizioni degli operatori delle piattaforme del cibo a domicilio. “La battaglia dei riders per il riconoscimento dei loro diritti – dichiara il segretario Cgil Palermo Calogero Guzzetta – legati a una retribuzione adeguata, a buone condizioni di sicurezza sul lavoro e a un trattamento dignitoso si innesta nella convinzione, propria di tutta la Cgil, che il lavoro sia un bene primario, da difendere strenuamente. A maggior ragione quando si tratta di lavoratori con poche tutele, anche contrattuali. Per questo – aggiunge Guzzetta – nel rilanciare l’idea contenuta nella proposta di legge sulla Carta dei diritti, presentata dalla Cgil con un milione e quattrocentomila firme, e che rivendica l’idea per la quale ogni lavoratore debba avere diritti e tutele a prescindere dalla tipologia di lavoro svolto, domani e dopodomani saremo in piazza insieme ai riders, con delegazioni dei lavoratori di tutti i settori, per dare il nostro sostegno e la massima solidarietà alle giuste rivendicazioni avanzate”.

Sulla vicenda legata alla piattaforma palermitana Socialfood, la mobilitazione portata avanti in questo mese da Nidil Cgil Palermo ha portato la prima vittoria: la consegna delle prime buste paga ai lavoratori per il mese di agosto.

“Ma la battaglia per l’affermazione dei diritti di Socialfood non si ferma – prosegue Gattuso – Fino a quando non avremo le buste paga arretrate e il riconoscimento della rappresentanza sindacale ci batteremo con ogni mezzo. Intanto, dopo la tappa di Palermo, la mobilitazione continuerà nei prossimi giorni nel resto della Sicilia”.