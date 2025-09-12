AciComics & Games torna ad Acireale con una nuova edizione ricca di emozioni, spettacolo e grandi ospiti. Dal 19 al 21 settembre 2025, la splendida cornice della Villa Belvedere di Acireale ospiterà una delle fiere più attese in Sicilia, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di fumetti, videogiochi, cultura pop, cosplay e intrattenimento.

Con oltre 20 stand, attività speciali e ospiti d’eccezione, AciComics & Games è un festival che unisce generazioni diverse sotto il segno della creatività e della passione.



Ospiti e Programmazione

• Venerdì 19 settembre

o Leutum – Creatore di contenuti e streamer tra i più seguiti in Italia, inaugurerà la prima delle tre giornate con uno spettacolo che darà il via ufficiale all’evento.

• Sabato 20 settembre

o Favij – Tra i più famosi youtuber italiani, con milioni di iscritti e una carriera che ha segnato l’inizio dell’intrattenimento digitale nel nostro Paese.

o U Calabrisi e il Principino – Duo comico amatissimo dal web, capace di mescolare ironia, linguaggio popolare e satira sociale, pronti a far divertire il pubblico.

• Domenica 21 settembre

o Leonardo Graziano – Doppiatore di fama nazionale, voce ufficiale di Sheldon Cooper in The Big Bang Theory e Naruto nell’omonimo anime.

o Emanuela Pacotto – Regina del doppiaggio italiano, voce di Bulma (Dragon Ball), Jessie (Pokémon) e Nami (One Piece).

Porteranno il pubblico nel magico mondo delle voci e dei personaggi più amati.



Le Aree Tematiche

• Area Multiverso Uno spazio immersivo dedicato alle associazioni che fanno rivivere mondi alternativi attraverso rievocazioni, spettacoli e attività interattive. Dalla medievale Laberna APS – Il Mercato dei Crociati, ai cult movie con i Ghostbusters Sicilia, fino alle spettacolari dimostrazioni dei Midichlorians – Lightsaber Academy, il pubblico potrà vivere esperienze uniche.

• Area Comics & Mostre Spazio dedicato a fumettisti, illustratori e creativi. Qui gli artisti incontreranno il pubblico con sketch, firmacopie e performance live. Tra gli ospiti spiccano Zufo (Cuphead, Disney Anthology), Simone Buonfantino (Marvel, Disney, Soleil) e Giulia Adragna (W.I.T.C.H., Miraculous Ladybug).

• Area Palco Il cuore pulsante della fiera: spettacoli, talk, concerti e cosplay show. I presentatori Radek e Moonie guideranno il pubblico tra performance e incontri. Da non perdere il Cosplay Contest, l’attesissima gara che vedrà protagonista anche il pubblico come giuria speciale.

• Area Games & GDR Il cuore ludico di AciComics & Games! Qui sarà possibile scoprire giochi da tavolo con Tana del Goblin, vivere avventure di ruolo con Phantasya Project, sfidarsi a scacchi con Galatea Scacchi, divertirsi con i giochi per tutta la famiglia di Joka e partecipare ai tornei di carte e Beyblade con Todomachi. Novità assoluta è l’Area Inediti, dove i visitatori potranno provare giochi mai visti prima. Inoltre, l’area ospiterà tornei e epic multi-tavolo di Dungeons & Dragons, pensati per far giocare tutti: dai neofiti agli esperti.

• Area Gaming & Esport Uno spazio dedicato al gioco digitale con postazioni PC, PS5 e Switch, tra cui Fortnite, Warzone, Rainbow Six Siege, Valorant, Tekken 8, Mario Kart e molti altri titoli. Attività pay-to-play come VR, Guitar Hero, Sim Racing e retro gaming. Tornei giornalieri: Venerdì Mario Kart World, Sabato FC25, Domenica Tekken 8.

• Area Tattoo Novità assoluta di questa edizione: uno spazio dedicato all’arte del tatuaggio ispirata ad anime, manga e fumetti. Le artiste Nicole Bline, Angela Corti e Aless Rose saranno a disposizione per tatuaggi in loco o su prenotazione.

• Area Japan Un angolo dedicato alla cultura nipponica: dallo spazio K-Pop con esibizioni e contest, al coloratissimo Pretty Guardian Maid Café, fino agli stand con prodotti e gadget.





Attività e Contest

• Meet & Greet con gli ospiti

• Talk e interviste dal vivo

• Cosplay Contest – con giuria composta da professionisti e dal pubblico

• Gara K-Pop

• AciComics Party: We’re all in this together

AciComics Party

Sabato 20 settembre, la Villa Belvedere si trasformerà in un’esplosione di musica ed emozioni. Sul palco si alterneranno video nostalgici, sigle e hit anni 2000 accompagnate da un DJ set esclusivo, momenti interattivi e la partecipazione dei cosplayer. Un evento unico che unirà generazioni diverse sotto un unico ritornello: “We’re all in this together”.





Info e Biglietti

• Biglietto giornaliero: €10 online | €12 in fiera

• Abbonamento classico: €25

• Abbonamento PRO: €40 (include accesso prioritario, gadget esclusivi e area relax riservata)

Orari

• Venerdì 19 settembre: 12:00 – 22:00

• Sabato 20 settembre: 10:00 – 22:00 (con AciComics Party serale)

• Domenica 21 settembre: 10:00 – 22:00

Servizi

Servizio bus da Messina. Info e prenotazioni: 388 3843542.

AciComics & Games 2025 si conferma uno degli eventi più attesi in Sicilia: un festival che unisce cultura pop, spettacolo e community.



Luogo: Villa Belvedere, Piazza Indirizzo, ACIREALE, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 10:00

Artista: AciComics & Games

Prezzo: 10.00

Info:

AciComics & Games giunge alla sua 3° Edizione.



Link: https://acicomics.com/

