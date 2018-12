La decisione della Corte d'Appello di Palermo

“L’assessorato regionale Territorio e Ambiente è responsabile dei danni provocati alle colture agricole dalle acque straripate dai fiumi quando nell’alveo di questi corsi d’acqua non vengono effettuati lavori di manutenzione per l’eliminazione di canne e sterpaglie”.

E’ quanto ha sentenziato la Corte d’appello di Palermo, in qualità di Tribunale regionale delle acque pubbliche, condannando l’assessorato regionale al pagamento dei danni subiti (9.249,75 euro) dalla proprietaria di un fondo agricolo di Partanna (Tp), Francesca Accardo, 65 anni. La donna, assistita dall’avvocato Enza Pamela Nastasi, ha chiesto e ottenuto il risarcimento dei danni causati da acque, fango, pietrame e sterpaglie ad una parte del suo vigneto appena impiantato in un terreno di contrada Biggini a causa dello straripamento, nel febbraio e nell’ottobre del 2015, del fiume Modione.

L’assessorato regionale al Territorio e Ambiente, giudicato in contumacia, è stato, inoltre, condannato anche al pagamento delle “spese di giudizio” (945 euro) sostenute dalla proprietaria del vigneto danneggiato. La violenza delle acque creò nel terreno anche un canale che divise il fondo agricolo in due parti. Il 24 marzo 2015, un tecnico del Genio civile di Trapani, dopo un sopralluogo, aveva sottolineato la necessità di intervenire con urgenza con opere di manutenzione straordinaria.