La rassicurazione dell’assessore regionale Toni Scilla

“Non ci sarà alcun aumento delle tariffe dell’acqua, sia per il ruolo istituzionale che per quello irriguo”. Così l’assessore regionale all’Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea, Toni Scilla, replica alle notizie circolate nelle ultime ore sul presunto aumento delle tariffe dell’acqua.

“In Finanziaria c’erano già le somme appostate e, per una esigenza tecnico contabile rispetto all’accordo Stato-Regioni, bisognava aspettare che lo Stato liberasse le somme – chiarisce – questo è già avvenuto e nei prossimi giorni ci sarà la variazione di Bilancio che dovrà essere approvata dall’Assemblea regionale. A quel punto i Consorzi di bonifica disporranno delle risorse necessarie”.

Scilla “Gli agricoltori stanno pagando le stesse tariffe dello scorso anno”

Il rappresentante della giunta regionale continua: “Preciso che ad oggi gli agricoltori stanno pagando le stesse tariffe dello scorso anno. Il sostegno del governo Musumeci nei confronti dell’agricoltura è tangibile e concreto, tant’è che abbiamo già deliberato un’ulteriore erogazione di 60 milioni di euro con la rimodulazione di fondi Psc, destinati per 25 milioni agli agricoltori per far fronte proprio ai pagamenti dei canoni irrigui 2022, per 25 milioni ai produttori di latte ovino e bovino e 10 per milioni ai pescatori”.

Siracusa maglia nera in Italia per dispersione idrica

Intanto è’ scontro politico sulla rete idrica a Siracusa che, in Italia, in fatto di perdite è in testa alla classifica. Secondo uno studio di Utilitalia, la federazione che riunisce le aziende speciali operanti nei servizi pubblici dell’acqua, dell’ambiente, dell’energia elettrica e del gas, “le condizioni di massima criticità, con valori superiori al 65%, sono state registrate a Siracusa (67,6%), Belluno (68,1%),Latina (70,1%) e Chieti (71,7%)”.

Le cause, secondo questo studio, sono da ricondurre “alla vetustà degli impianti, prevalente soprattutto in alcune aree del territorio, e a fattori amministrativi, riconducibili a errori di misura dei contatori e ad allacci abusivi” si legge nel rapporto.

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, intervenuto a Sky Tg24 che sta dedicando un approfondimento sul problema della siccità, ha sostanzialmente affermato che il Governo nazionale non ha fornito, attraverso il PNRR, le risorse per ristrutturare la rete idrica.

“Roma sulla perdita dei milioni di euro per il rifacimento della rete idrica non c’entra un tubo” attacca l’ex sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo, esponente di Italia Viva, che, nella sua giunta, tra il 2013 ed il 2018, ebbe come vice proprio Italia.