il deputato nazionale del m5s ficara

La provincia di Siracusa non ha partecipato al bando del Governo nazionale per gli interventi sulla rete idrica. Ne dà notizia il deputato nazionale del M5S, Paolo Ficara, che punta l’indice contro i Comuni di Carlentini e Melilli, i cui Consigli comunali non hanno ancora votato, a dispetto delle altre assemblee cittadine, lo statuto dell’Ati territoriale.

I fondi nazionali

“Dal Governo finanziati 17 ulteriori interventi, nelle regioni del Sud, per potenziare le infrastrutture idriche e ridurre così le perdite, digitalizzare e migliorare il monitoraggio delle reti”, spiega Paolo Ficara il quale precisa che sono state assegnate risorse per complessivi 476 milioni di euro, dopo il primo bando dello scorso novembre.

“In Sicilia via libera per i progetti presentati dalle Ati di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Catania. Purtroppo la provincia di Siracusa è rimasta a bocca asciutta. Non è una sorpresa – spiega il parlamentare Paolo Ficara (M5s) – purtroppo sapevamo già che a causa della mancata approvazione dello statuto dell’Ati territoriale non ci sarebbe stato margine per partecipare al bando e presentare progetti”.

Le colpe di 3 Comuni

Secondo Ficara, i ritardi dei consigli comunali di Carlentini e Melilli e il ricorso al TAR del comune di Palazzolo stanno bloccando ogni possibilità di investimento attraverso i fondi del Pnrr.

Appello ai Consigli comunali

“Chiediamo ancora una volta a questi Comuni di attivarsi ed accelerare le procedure in modo da superare ostracismi e posizioni ideologiche che non permettono alla provincia di Siracusa di modernizzarsi e di competere con le altre vicine realtà. Faremo la nostra parte a Carlentini – dice ancora Ficara – dove un assessore M5s è recentemente entrato in giunta e lo statuto aspetta solo l’ok del consiglio comunale. Mi auguro che tutti comprendano l’importanza della posta in palio. Intanto, anche questa volta, come in occasione del primo bando idrico, la provincia di Siracusa è costretta dai ritardi della sua classe dirigente a fare da spettatrice”